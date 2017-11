Marconi diz que “afastamento elegante” de Temer começou

O pedido de exoneração do ministro Bruno Araújo do Ministério das Cidades nesta segunda-feira (13) deu o sinal para a saída do PSDB do governo do presidente Michel Temer (PMDB), principal tema de divisão entre tucanos refletido diretamente na disputa à presidência nacional do partido. Na carta em que pediu demissão, Bruno Araújo argumenta que aceitou o cargo após...