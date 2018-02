Marconi altera decreto sobre equipe de segurança a ex-governadores

A 45 dias de deixar o cargo para disputar as eleições, o governador Marconi Perillo (PSDB) editou um novo decreto (número 9.163) sobre cessão de policiais para equipe de segurança de ex-governadores no Estado. O ato, publicado ontem (20) em suplemento do Diário Oficial do dia 16, revoga o decreto de janeiro de 2011 (7.207), início do terceiro mandato de Marconi, quando o tucano anulou decreto anterior (de dezembro de 2010, número 7.198) do ex-governador Alcides Rodrigues (então no PP, hoje no PRP), que permitia até dez policiais à disposição.

Como o novo decreto cancela a revogação, fica válido o ato assinado por Alcides, que instituiu as cinco equipes mistas de militares e policiais civis para atuarem na defesa e segurança de ex-governadores. Procurado pela reportagem ontem, Marconi disse que não teve intenção de ampliar o número de policiais e que determinaria uma nova redação de decreto para esclarecer que não fará uso de dez seguranças.

Em janeiro de 2011, Marconi alegou que "o contingente mínimo de dez agentes é um número por demais excessivo e dissociado da realidade das instituições policiais, em face da carência de pessoal". O documento estabelecia que caberia ao secretário de Segurança Pública, em ato interno, definir as regras para segurança. Assim, Alcides teve direito a cessão de policiais, mas em menor número.

No novo documento, publicado ontem, passa a ser responsabilidade do secretário da Casa Militar fixar o número de agentes à disposição de ex-governadores.

Todos os decretos têm como base o art. 5º, inciso XIV, da Constituição Estadual, que estabelece que compete ao Estado "assegurar, pelo tempo em que tiver exercido a Chefia do Poder Executivo, desde que por prazo superior a três anos, permitida a soma de mandatos, em caso de reeleição, medidas de segurança a ex-governador, a partir do término do respectivo exercício".

Esse dispositivo foi adicionado à Constituição pela Emenda número 41, de 4 de setembro de 2007, proposta pelo ex-deputado Jardel Sebba (PSDB) - hoje chefe de Gabinete de Gestão da Governadoria - e teve como primeiro beneficiário justamente o governador Marconi Perillo, que deixou o governo em abril de 2006 para ser candidato a senador.

Ao final de seu mandato, em 29 de dezembro de 2010 e como adversário político de Marconi, Alcides editou o decreto (7.198) regulamentando a aplicação da Constituição e estabelecendo o contingente de dez policiais. O tucano revogou o decreto e determinou que os policiais que já tivessem sido cedidos retornassem.

Quando Marconi anulou o decreto do antecessor, Alcides acusou o tucano de agir em benefício próprio. "Esse dispositivo foi criado pelo atual governador (Marconi). Na época que ele teve direito de usar segurança, foi concedido sem nenhuma ressalva para ele e sua família. Hora nenhuma eu me preocupei com isso, até porque era lei. (...) Foi negado um direito que eu tinha, mas tudo bem, eu não quero. Eu nunca quis andar por aí com um exército," afirmou.

Ao POPULAR, Marconi afirmou que não sabia detalhes do novo decreto e que continua considerando excessivo o número de dez seguranças. "Vou pedir um novo decreto para clarear isso melhor. Vou ter o mesmo tanto que Alcides teve, nem um a mais nem um a menos", afirmou. Ele não soube dizer quantos são, mas disse que solicitaria a portaria da Secretaria de Segurança Pública da época.

"Pode ser que a Casa Militar tenha se preocupado com isso, em definir a segurança, preservar o ex-governador e familiares, mas eu não observei detalhes (sobre o decreto) e não defini nada sobre isso", afirmou o governador. "É claro que considero importante e vou utilizar seguranças porque mexi com a vida de muita gente, contrariei interesses de facções, determinei transferências e medidas nessa área de segurança, crime organizado. Acho justo contar com medidas de segurança, mas eu já disse que não quero dez", afirmou Marconi.

A Secretaria da Casa Civil informou que o decreto será refeito e alegou que a intenção era apenas transferir a responsabilidade de definição da Secretaria de Segurança para a Secretaria da Casa Militar. "Como houve a revogação integral do decreto anterior, ficou meio nebuloso e vamos fazer o esclarecimento", afirmou o assessor especial do governo Ivan Soares Gouvêa, que responde por atos da Casa Civil por conta de férias do secretário José Carlos Siqueira. Ele afirmou não saber de onde partiu a iniciativa de editar o novo decreto.

Na tarde desta quarta-feira, a Casa Civil enviou o texto do novo decreto, a ser publicado amanhã. O documento diz que o quantitativo de agentes será o mesmo utilizado em 2011.

A reportagem procurou a Secretaria da Casa Militar para saber qual equipe deve ser cedida a Marconi, mas o titular, Coronel Francisco Pereira, não foi encontrado e não deu retorno.

Alcides Rodrigues também foi contatado nos dois últimos dias, mas não atendeu o celular. Segundo informações de aliados, ele teve três seguranças cedidos pelo Estado durante um período, mas não conta mais com nenhum. A Constituição estabelece o direito no período equivalente ao tempo em que ficou no governo. Alcides teria, portanto, por quase quatro anos e nove meses. Marconi terá o direito por sete anos e quatro meses.