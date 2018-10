Política Marconi é preso pela PF preventivamente Dinheiro apreendido em operação, confissão de Rincón de que recebeu recursos da Odebrecht, suspeita de esquema mais amplo e influência política de tucano embasaram pedido

O dinheiro apreendido na Operação Cash Delivery, a confissão do ex-auxiliar do governo goiano Jayme Rincón (PSDB) de que recebeu recursos da Odebrecht, a suspeita de esquema mais amplo e a influência política do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) embasaram o decreto de prisão preventiva do tucano, assinado pelo juiz Rafael Ângelo Slomp, da 11ª Vara Cível Federal, na tar...