Política Marconi é acionado na Justiça por decreto de aumento de verbas para diárias Então governador editou norma para que ocupantes dos cargos de governador, vice-governador, secretários e assessores tivessem verba 25% maior para gastos em viagens. Defesa diz que ação tem "viés eleitoral"

O ex-governador de Goiás e candidato a senador, Marconi Perillo (PSDB), e o ex-secretário da Fazenda do Estado João Furtado são alvos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) por suposto ato de improbidade administrativa. O MP considerou irregular um decreto assinado pelo então governador em agosto de 2017, com retroativo a junho d...