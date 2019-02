Política Marco Aurélio nega pedido de Flávio Bolsonaro para suspender investigação Ministro devolveu para a 1ª instância apuração sobre movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador do PSL

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta sexta-feira, 1.º, a reclamação do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e devolveu para a primeira instância a investigação que apura movimentações financeiras atípicas de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. A decisão foi tomada nesta sexta, 1, primeiro dia de atividades do ano do Judiciário. Na decisã...