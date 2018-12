Política Marco Aurélio Mello suspende prisão após condenação em 2ª instância Decisão do ministro abre caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), acaba de dar uma decisão individual atendendo a um pedido do PC do B para suspender a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A execução antecipada de pena é considerada um dos pilares da Lava Jato – a decisão de Marco Aurélio abre caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio L...