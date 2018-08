Política Marco Aurélio decide antecipar julgamento de denúncia contra Bolsonaro Os ministros vão decidir sobre se o candidato do PSL se torna réu ou não pelas acusações de ofensas praticadas contra quilombolas

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da defesa do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, e antecipou para a próxima terça-feira, 28, o julgamento da Primeira Turma da Corte, que vai decidir se recebe ou não uma outra denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro p...