Marcelo Odebrecht volta a São Paulo e preocupa executivos

Marcelo Odebrecht, de 49 anos, deixou a Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, após 913 dias de cárcere. O empreiteiro voltou ontem à tarde à mesma residência em condomínio de luxo, em São Paulo, onde foi detido na manhã de 19 de junho de 2015 para, agora, cumprir prisão domiciliar monitorado por tornozeleira eletrônica. Marcelo partiu sorridente do Paraná, mas sua chegada à capital paulista traz aflição aos executivos do grupo em razão do rol de visitantes autorizados a encontrá-lo enquanto estiver preso em casa.

O herdeiro da Odebrecht não poderá voltar à empreiteira antes da completa execução da pena de 10 anos imposta por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa em virtude de sua participação no esquema de desvios na Petrobrás descoberto pela Operação Lava Jato. Entre os altos funcionários da Odebrecht, porém, há curiosidade e temor sobre os nomes incluídos entre as 15 visitas autorizadas, e mantidas sob sigilo pelo advogado Nabor Bulhões.

O simples fato de figurar nessa lista vai trazer pressão sobre os executivos que eventualmente sejam contemplados com a oportunidade de ver o ex-chefe em sua casa no Morumbi, na zona sul da capital paulista. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que a avaliação de funcionários é de que suas rotina e atividades na empresa poderão sofrer maior escrutínio.

Marcelo foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, a 29 anos e 4 meses de prisão, mas a pena foi reduzida por causa do acordo de colaboração premiada que envolveu 77 delatores. Hoje restam poucos integrantes do “grupo de Marcelo” na Odebrecht - a maior parte foi justamente afastada após a delação. Até a saída definitiva da empresa, poderiam, porém, municiar o herdeiro de informações, à revelia do patriarca, Emílio Odebrecht.

Família

Embora ninguém da família tenha ido buscá-lo em Curitiba - mulher, filhas, pai e mãe -, o empreiteiro poderá receber também parentes de até o quarto grau (primos e tios-avós) em sua casa. Com advogados, após deixar a PF às 9h50, seguiu para a sede da Justiça Federal, onde participou de audiência com a juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal, responsável pela execução da pena, que explicou as regras da prisão domiciliar.

Pela manhã, o executivo estava animado na PF. Acordou cedo, fez exercícios físicos e tomou café da manhã, como costumava fazer no período em que esteve na carceragem.

Após passar pela Justiça Federal, ao chegar ao hangar 29, do Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, também esboçou um sorriso. De lá, às 13h08, embarcou no bimotor fretado, prefixo PR-EAK, para Jundiaí, a 60 quilômetros de São Paulo. Marcelo chegou ao Condomínio Jardim Pignatari às 15h56.