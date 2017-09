Marcello Miller foi convidado pela JBS para assumir diretoria anticorrupção

O ex-procurador da República Marcello Miller teria sido convidado pela JBS para ocupar o cargo de diretor global de compliance da companhia. Esse setor é o responsável pelas ações anticorrupção na empresa, que estava sendo criado na época após a descoberta de práticas ilícitas feitas pela companhia, segundo informações da Folha.

Joesley Batista, dono da JBS, cita o nome de Miller nos áudios da delação, em conversa com Ricardo Saud, e afirma que o ex-procurador o ajudou enquanto negociava o acordo.

Miller teria sido chamado para o cargo pelo vice-presidente da J&F, controladora do frigorífico JBS, Francisco de Assis e Silva, e o convite foi reforçado por Ricardo Saud. Na época, ele ainda fazia parte dos quadros do Ministério Público Federal.

O ex-procurador pediu a sua saída do Ministério Público Federal no dia 23 de fevereiro, mas a sua exoneração saiu no dia 05 de março. Ele tirou férias atrasadas e com isso o seu desligamento só aconteceu no dia 5 de abril.

Em nota, Marcello Miller diz que "tem convicção de que não cometeu qualquer crime ou ato de improbidade administrativa e informa que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos".