Marcada data da posse do novo titular da Segurança Pública em Goiás

O governador Marconi Perillo e o vice-governador Zé Eliton marcaram para o dia 15 de fevereiro, às 14 horas, no Palácio das Esmeraldas, a posse de Irapuan Costa Júnior no comando da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

O atual titular da SSP, Ricardo Balestreri, assumirá o comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos, órgão integrante da Governadoria. Nesta quinta-feira, Marconi nomeou sete novos auxiliares. O governador empossou Hwaskar Fagundes na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima); Cleomar Dutra Ferreira na Agência Goiana de Habitação (Agehab); Jarbas Rodrigues Júnior na Chefia da Comunicação Setorial do Gabinete Particular do Governador; João Bosco Bittencourt na presidência da Agência Brasil Central (ABC); Edivaldo Cardoso de Paula na presidência da Celg Telecom; Benitez Brandão Calil na Secretaria Extraordinária; e Lucas Pugliese Tavares na Superintendência Executiva da Secima.

As mudanças no primeiro escalão são resultado da saída dos auxiliares que pretendem disputar as eleições estaduais e das providências da transição entre as gestões de Marconi e Zé Eliton – o governador se desincompatibiliza do cargo em 6 de abril, data a partir da qual o vice concluirá o quarto mandato, que se encerra em 31 de dezembro deste ano.