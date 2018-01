Maratona de entrega de obras

O governador Marconi Perillo (PSDB) vai inaugurar 119 obras até 6 de abril, quando deve se desincompatibilizar do governo de Goiás. A maioria das obras diz respeito a construção, duplicação, iluminação, manutenção, reforma e reconstrução de rodovias do Estado ou recapeamento e pavimentação de ruas via convênio do programa Goiás na Frente com municípios do Estado. Até ...