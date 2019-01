Política Mara Publio Veiga Jardim assume gestão do Centro Cultural Oscar Niemeyer A professora coordenou o Instituto Rizzo e foi secretária de Cultura da cidade de Goiás

Formada em Turismo, a professora Mara Publio Veiga Jardim assumirá a gestão do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) no governo de Ronaldo Caiado (DEM). Mara Publio tem especializações em Folclore pela Museu do Folclore de São Paulo e em Administração de Marketing pelo Fundação Getulio Vargas, de São Paulo. Anteriormente, Mara coordenou o Instituto Rizzo e foi se...