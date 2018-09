Política Manuela D'Ávila discute com eleitor de Bolsonaro em fábrica Deputada discursava pedindo o apoio dos metalúrgicos ao "time de Lula" nas eleições, quando um funcionário começou a gritar: "é mentira!"

A deputada gaúcha Manuela D'Ávila (PCdoB), escolhida como vice da chapa presidencial encabeçada pelo PT, discutiu com um homem que se apresentou como eleitor de Jair Bolsonaro (PSL) durante agenda de campanha ao lado de Fernando Haddad (PT) nesta quarta-feira, 5, na capital paulista. Manuela e Haddad faziam campanha com candidatos do PT em São Paulo na porta da fáb...