Política Mantega e Bendine viram réus Juiz de Brasília aceitou denúncia por melhoria artificial de contas federais; Dilma e ex-presidente do BNDES ficaram fora

O juiz Francisco Codevila, da 15ª Vara Federal de Brasília, aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réus o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-presidente do Banco do Brasil Aldemir Bendine no caso das “pedaladas fiscais” durante o governo Dilma Rousseff. Também vão responder a mesma ação penal o ex-secretário do Tesouro Arno Augustin e o ex-subsecretário...