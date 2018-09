Política Mansão de Sérgio Cabral fica sem oferta e vai a novo leilão Foram vendidos apenas dois itens dos 21 autorizados pelo juiz Bretas

Ainda não foi desta vez que a mansão de Mangaratiba, de Sérgio Cabral, foi vendida. Apenas dois itens dos 21 lotes de bens do ex-governador do Rio de Janeiro foram arrematados no leilão desta terça-feira (4), no auditório da Justiça Federal: um jet-ski e um jet-boat. A casa não recebeu ofertas e terá o preço mínimo reduzido. A determinação para a venda é do juiz M...