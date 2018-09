Política Mansão de Cabral em Mangaratiba é leiloada por R$ 6,4 milhões Lancha do ex-governador, avaliada em R$ 3,2 milhões, não foi vendida

A mansão do ex-governador Sérgio Cabral, em Mangaratiba, foi arrematada hoje (13) por R$ 6,4 milhões, valor mínimo estipulado no leilão. A venda ocorreu nos últimos minutos do leilão, após o próprio leiloeiro já ter admitido que teria de anunciar o imóvel por um preço inferior, em um próximo arremate. O leilão ocorreu no auditório da Justiça Federal, n...