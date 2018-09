Política Manifesto à Nação é divulgado em pílulas

Depois de divergências na campanha, a equipe do candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, começou a divulgar ontem, de forma pulverizada, o manifesto para tentar neutralizar críticas e amenizar a imagem de antidemocrático e radical do presidenciável.Nas primeiras mensagens publicadas no Twitter, a campanha procurou mostrar um candidato crítico a divisões da sociedade e ...