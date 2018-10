Política Manifestantes marcham por Haddad e contra Bolsonaro em Goiânia Pedindo respeito às diversidades e à democracia, eles partiram da Praça Cívica. Organizadores e Polícia Militar divergem quanto ao número de participantes

Manifestantes realizam neste sábado (20) ato à favor da candidatura de Fernando Haddad (PT) e contra a de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República. A concentração foi feita na Praça Cívica, no Centro, de onde eles partiram para descer a Avenida Goiás até a Praça do Trabalhador. Manifestações semelhantes serão realizadas durante o dia em todas as capitais brasil...