Política Manifestantes criticam propostas de Bolsonaro para meio ambiente Segundo os organizadores, 300 pessoas participaram do ato; a Polícia Militar estimou 70 pessoas

Ambientalistas, profissionais da área ambiental e integrantes do movimento indígena realizaram hoje (19), em Brasília, um protesto contra propostas e declarações do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), que os manifestantes classificam como ameaças à democracia e à preservação dos recursos naturais do país. Segundo o...