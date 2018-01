Manifestantes a favor de Lula fazem ato na região central de Goiânia

Após ser condenado pelo juiz Sérgio Moro no caso do tríplex em Guarujá (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá seu recurso julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) nesta quarta-feira (24).

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Movimento Campones Popular, da Central dos Trabalhadores do Brasil, da Central Única dos Trabalhadores e da União Nacional dos Estudantes realizam na manhã desta quarta-feira (24), na região central de Goiânia, uma manifestação em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os manifestantes se concentraram em frente à sede da Justiça Federal e prometeram caminhar até a Praça do Bandeirante, onde seguiram protestando a favor do ex-presidente. Os organizadores não souberam informar o número de participantes do ato.

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, julga hoje recurso do ex-presidente. A apelação é contra a condenação a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex do Guarujá – aplicada pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal, em Curitiba (PR).

Nessa terça-feira (23), uma manifestação em favor da condenação de Lula mobilizou cerca de 300 pessoas que se reuniram em frente à sede da Polícia Federal (PF), no setor Bela Vista, em Goiânia.

A estimativa de presentes ao ato é da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). Movimentos sociais como o Vem Pra Rua Goiás, o Nas Ruas e o Brasil Livre (MBL) foram os responsáveis pela manifestação. A alameda Coronel Eugênio Jardim, no sentido Ricardo Paranhos-Serrinha, ficou interditada. Carros de som reproduziram o hino nacional brasileiro e as palavras de ordem proferidas pelos líderes da ação em um microfone. Os participantes da manifestação exibiram cartazes contra Lula, partidos políticos como PT, PSDB e PMDB e em apoio à Operação Lava Jato e à PF.