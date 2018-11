Política Mandetta é cotado para ser ministro da Saúde Deputado federal Luiz Henrique Mandetta é ortopedista pediátrico e se reuniu esta manhã com presidente eleito

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse hoje (12) que está examinando o nome do deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) para assumir o Ministério da Saúde. Mandetta é ortopedista pediátrico, não se candidatou novamente e portanto ficará sem mandato no próximo ano. Ele se reuniu de manhã com Bolsonaro e conversaram sobre a possibilidade de assumir a...