Política Maluf tem mandato cassado por Mesa Diretora da Câmara "Fiel a essa posição, a Defesa não irá se manifestar e apoiará incondicionalmente a decisão do dr Paulo Maluf, seja qual for", diz nota

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou nesta quarta-feira, 22, a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP) , como determinado pela Justiça. Após uma breve reunião na casa do presidente da casa Rodrigo Maia (DEM-RJ), o corregedor parlamentar da Câmara, Evandro Gussi (PV-SP), comunicou a decisão por un...