Maluf é transferido para Brasília e deverá passar o Natal na Papuda

O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) foi transferido ontem da carceragem da Polícia Federal em São Paulo, na zona oeste da capital paulista, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ainda ontem, Maluf, de 86 anos, foi submetido a uma perícia médica pela equipe do CDP. A defesa do ex-prefeito tenta obter o regime d...