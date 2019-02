Política Major Araújo deixa o PRP e vai se filiar o PSL Deputado diz que tem mais segurança de que continuará podendo seguir sua linha de atuação, ligada ao governador Ronaldo Caiado (DEM), no PSL

O deputado Major Araújo (PRP) anunciou nesta terça-feira (5) que irá deixar o PRP, que não alcançou a cláusula de barreira, para se filiar ao PSL de Jair Bolsonaro. O PRP está em processo de fusão com o Patriota, mas Major preferiu ir para a legenda do presidente por sentir mais segurança a respeito da direção partidária. “Eu tinha segurança no PRP, tudo o que me...