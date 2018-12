Política Mais duro dos atos institucionais do período militar, AI-5 completa 50 anos Ato autorizava o presidente da República a decretar o recesso do Legislativo, cassar mandatos de parlamentares e suspender direitos políticos dos cidadãos

Foram menos de cinco minutos de discurso, mas os efeitos duraram quase uma década. Em setembro de 1968, o então deputado Marcio Moreira Alves subiu à tribuna da Câmara e pregou o boicote aos desfiles do Dia da Independência. No plenário, quase ninguém acompanhou o discurso, mas o Palácio do Planalto decidiu processar o parlamentar por injúria. No dia 12 de dezembro, a...