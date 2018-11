Política Mais de 150 procuradores declaram apoio a Moro como superministro de Bolsonaro No documento, membros do Ministério Público Federal afirmam que ao abrir mão de seu cargo, juiz federal revela 'extraordinário desprendimento pessoal, em benefício do Brasil e dos interesses da sociedade'

Um grupo que conta com 154 procuradores, procuradores regionais e subprocuradores-gerais da República lançou nesta quinta-feira, 8, uma nota de apoio à indicação do juiz federal Sergio Moro ao cargo de superministro de Justiça e Segurança no futuro governo de Jair Bolsonaro (PSL). "Sem dúvida, com a indicação, o presidente eleito reafirma concretamente o seu compro...