A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na noite de ontem para absolver a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A análise do processo dos petistas marcou o segundo julgamento de uma ação penal da Lava Jato no STF – no mês passado, a Segunda Turma condenou por unanimidade o deputado federal Nelson Meurer (PP-PR).

O julgamento, que se estendeu por mais de sete horas, não tinha sido concluído até o fechamento da edição. Ainda existia a possibilidade de a senadora ser condenada por falsidade ideológica eleitoral (caixa 2), conforme defendido pelos ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato, e o decano da Corte, Celso de Mello. Ainda faltava o voto do presidente da Segunda Turma, Ricardo Lewandowski.

O caso de Gleisi chegou ao Supremo em março de 2015. Em 27 de setembro de 2016, a denúncia contra Gleisi, Paulo Bernardo o empresário Ernesto Kugler Rodrigues foi recebida por unanimidade pela Segunda Turma do STF. Eles são acusados de solicitar e receber R$ 1 milhão oriundos de um esquema de corrupção instalado diretoria de abastecimento da Petrobrás que teria favorecido a campanha de Gleisi ao Senado, em 2010.

A denúncia é fundamentada nas delações premiadas do ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa, do doleiro Alberto Youssef e do advogado Antonio Pieruccini, que foram questionadas.

CONTRADIÇÕES

O ministro Dias Toffoli concordou com a tese da defesa dos réus de que as declarações dos delatores são contraditórias e insuficientes para formar um “juízo condenatório”. “Observa-se que toda argumentação tem como fio condutor o depoimento de delatores. Relatos não encontram respaldo em elementos de corroboração”, disse Toffoli.

Elementos compreendidos por Fachin e Celso como provas para condenar Gleisi, as anotações de delatores não foram consideradas no voto de Toffoli. “Há jurisprudência da Corte que exclui do elemento de corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo próprio colaborador”, afirmou.

O ministro Gilmar Mendes concordou com o colega. “Não há elementos de corroboração suficientes para autorizar o juízo de condenação. O depoimento cruzado de vários colaboradores se contradizem inclusive nas acareações. O reforço por provas materiais, se existe, é raquítico e inconclusivo”, disse.

Para o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, a acusação contra Gleisi não se enquadraria como corrupção passiva, e sim como caixa 2, por não ter declarado na prestação de contas da campanha de 2010 o recebimento ilícito de R$ 1 milhão, de origem no esquema de corrupção instalado na diretoria de Abastecimento da Petrobras. ()