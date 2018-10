Política Maioria dos eleitos para a Assembleia é ligada ao agronegócio Entre os segmentos com maior representatividade na próxima legislatura estão também segurança pública e saúde; número de mulheres cai pela metade e não há negros

Homens, brancos, com ensino superior e ligados majoritariamente ao setor do agronegócio e da segurança pública: esse é o perfil da Assembleia Legislativa de Goiás para a próxima legislatura, segundo levantamento feito pelo POPULAR com base em informações prestadas pelos parlamentares eleitos.Em termos de religião, a maior representatividade deve ser dos evangélicos. Embora h...