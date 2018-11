Política Maioria do STF valida indulto natalino O ministro Luiz Fux, por sua vez, pediu vista do processo

Por 6 votos a 2, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu há pouco validar o decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. Os ministros definem agora se a validade do indulto será imediata. Pelo entendimento formado, o presidente da República tem poder garantido pela Constituição para elaborar os cri...