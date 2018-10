Política Maioria do MDB optou pela neutralidade no segundo turno, diz Jucá Senador reconheceu que a política de se constituir base governista a partir de loteamento de cargos nos ministérios "não deu certo", "faliu", tanto na gestão Temer quanto Dilma Rousseff

O presidente do MDB, senador Romero Jucá, anunciou nesta quinta-feira, 11, que a maioria do partido optou pela neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais, disputada entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Após conversar com toda a Executiva da legenda e com o presidente Michel Temer, Jucá disse que o partido vai ficar "independente" e liberar s...