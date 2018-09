Política Maior parte dos candidatos que mais receberam doações não ocupa nenhuma função pública Apesar de os candidatos a deputado estadual serem superiores em número, o maior volume de doações vai para as candidaturas a federal

De acordo com dados da prestação de contas parcial ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE-GO), os candidatos que não detêm mandato são maioria na lista de recursos obtidos com pessoas físicas. Dos 25 postulantes que mais receberam doações, 15 não possuem, no momento, funções públicas. Os candidatos a deputado estadual dominam a lista: dos 25 primeiros ...