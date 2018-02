Maia vê “avenida aberta a qualquer candidato”

Cotado como possível candidato do DEM à Presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), afirmou ontem que a “avenida está aberta” para todos os políticos, inclusive ele. “Eu acho que a avenida está aberta para qualquer candidato, com as qualidades que o ministro Henrique Meirelles tem, com as qualidades que o governador Geraldo Alckmin...