Política Maia não garante palanque do DEM a Alckmin nos Estados Presidente da Câmara diz que candidatos a governador de seu partido não vão abrir mão de candidaturas por causa da aliança do Centrão com PSDB

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem que candidatos a governador de seu partido não vão abrir mão de suas candidaturas por causa da aliança do Centrão com o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Se um candidato do DEM tiver de “construir um palanque” com outro presidenciável, isso será feito, disse Maia, após participar da convenção re...