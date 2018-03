Maia diz que tucano não tem chance e defende união de “centro”

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem que o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, não tem chance de ser eleito presidente da República. Para Maia, se uma candidatura alternativa de centro não for construída a tempo, “vamos (os partidos de centro) entregar a eleição para o PT, o Ciro (Gomes, do PDT) ou a Marina (Silva, da Rede). “Não precisa ser neces...