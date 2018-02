Maia discursa em defesa da intervenção

Ontem à noite, durante análise pelo plenário do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez um pronunciamento em defesa da ação do governo federal. No discurso o parlamentar afirmou que só há uma saída para o Estado: vencer o crime organizado.Maia disse que o Congresso segue a Constituição d...