Maia defende decisão do TRF-4

Em Goiânia ontem para a posse do deputado federal Lucas Vergílio (SD) na presidência do Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros no Estado de Goiás (Sincor-GO), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) afirmou que ainda não é hora de discutir o impacto da condenação do ex-presidente Lula (PT) nas eleições deste ano. Sobre a decisão do T...