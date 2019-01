Política Maia articula votos da bancada de Goiás Ele não confirma as contas, mas o deputado goiano Lucas Vergílio (SD), um dos líderes de sua campanha, aposta que é possível inclusive fechar com todos os nomes

Com a previsão de conseguir no mínimo 15 dos 17 votos da bancada goiana na Câmara Federal, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu ontem com parlamentares do Estado para pedir apoio à sua reeleição. Ele não confirma as contas, mas o deputado goiano Lucas Vergílio (SD), um dos líderes de sua campanha, aposta que é possível inclusive fechar com todos os no...