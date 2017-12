Maia admite que é um dos presidenciáveis do DEM

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, negou ontem o desembarque do DEM do governo do presidente Michel Temer, mas admitiu pela primeira vez que seu nome é um dos “três ou quatro” que estão sendo cogitados pelo partido para disputar as eleições presidenciais do ano que vem. Maia, contudo, voltou dizer que não tem intenção de ser candidato. “O DEM há mui...