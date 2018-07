Política Maguito e Daniel Vilela afirmam que arquivamento era aguardado Para eles, inquérito sobre caixa 2 em doações eleitorais era um “mistério” e decisão de Dias Toffoli de evitar prosseguimento da denúncia já era esperada

Após o arquivamento do inquérito no qual era, juntamente com seu filho, o deputado federal e pré-candidato ao governo de Goiás, Daniel Vilela (MDB), investigado por supostamente ter recebido doações eleitorais de caixa 2, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e ex-governador Maguito Vilela (MDB) classificou a denúncia como uma incógnita. “É um mistério como nossos nom...