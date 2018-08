Política Magistrado custou cerca de R$ 48,5 mil por mês no Brasil, em 2017, diz CNJ Custo é maior que em 2016, segundo levantamento divulgado esta segunda-feira (27)

O custo médio mensal de um magistrado brasileiro foi de R$ 48,5 mil ao longo do ano passado, mostra o levantamento "Justiça em Números", divulgado nesta segunda-feira (27), pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O número inclui juízes, desembargadores e ministros. Em 2016, esse custo havia sido R$ 47,7 mil. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do S...