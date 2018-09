Política Médicos, e não calendário eleitoral, ditarão passos de Bolsonaro, diz deputado Aliados de Bolsonaro já admitem que as complicações médicas devem alongar o tempo de recuperação e podem tirá-lo inclusive das atividades de um eventual segundo turno

O deputado Major Olímpio (PSL), aliado de Jair Bolsonaro, deixou no final da manhã desta quinta-feira, 13, o hospital Albert Einstein, onde o candidato à Presidência encontra-se internado após o atentado a faca ocorrido na quinta-feira passada (6). Olímpio disse que ficou aliviado com o boletim médico divulgado mais cedo pelo hospital sobre as condições do presiden...