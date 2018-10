Política Médico do IML vai até Polícia Federal para fazer exame de corpo de delito em Marconi Perillo Após a prisão, defesa pediu cancelamento da audiência de custódia e juiz aceitou; ex-governador foi preso na operação Cash Delivery

Na tarde desta quarta-feira (10), foi definido que um perito do Instituto Médico Legal (IML), localizado no setor Cidade Jardim, em Goiânia, irá até a sede da Polícia Federal (PF), no setor Pedro Ludovico, para realizar o exame de corpo de delito no ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB), preso hoje na operação Cash Delivery. O procedimento habitual é que o detido s...