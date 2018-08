Política Mãe e irmão de Geddel querem saber quem denunciou bunker de R$ 51 milhões A defesa da família quer saber quais números ligaram para a autoridade policial para denunciar o dinheiro em um apartamento em Salvador

A defesa de Marluce e Lúcio Quadros Vieira Lima, mãe e irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quebra do sigilo telefônico do Núcleo de Inteligência Policial da Superintendência da Polícia Federal da Bahia. A defesa da família quer saber quais números ligaram para a autoridade policial para denunciar o...