Luta contra a corrupção é contínua, afirma Janot

O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot afirmou em sua conta no Twitter que todos os brasileiros devem continuar enfrentando os malfeitos e os desvios de dinheiro público. “Que seja contínua nossa luta contra a corrupção, no Brasil e em nossa região!”, escreveu o ex-PGR em mensagem postada, por meio da qual desejou “feliz 2018 à comunidade do Twitter!”, colo...