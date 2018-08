Política Lula usa decisão da 2ª Turma e pede a Moro que mande ação de terreno para o DF Ação é sobre supostas propinas da Odebrecht, que incluiriam um terreno de R$ 12,5 milhões para abrigar o Instituto Lula e uma cobertura

A defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao juiz federal Sérgio Moro na terça-feira (28) que envie para a Justiça do Distrito Federal a ação penal sobre supostas propinas da Odebrecht ao petista, que incluiriam um terreno de R$ 12,5 milhões para abrigar o Instituto Lula e uma cobertura vizinha à residência do ex-presidente, de R$ 504 mil, e...