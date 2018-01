Lula tem pouca chance no STJ, dizem ministros

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem pouquíssimas chances de vitória no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com avaliação de ministros do tribunal ouvidos reservadamente pelo jornal O Estado de S. Paulo. No STJ, a percepção é de que a situação se complicou após o placar unânime de 3 a 0 na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-...