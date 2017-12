Lula será interrogado em fevereiro na Operação Zelotes

O juiz federal da 10ª Vara Vallisney de Oliveira marcou para dia 20 de fevereiro de 2018 o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito de investigações na Operação Zelotes.



Na denúncia os procuradores da Zelotes sustentam que o ex-presidente praticou tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Luís Claudio Lula da Silva, filho de Lula, são atribuídos somente estes dois últimos crimes.



Os dois são acusados de negociar e receber R$ 2,5 milhões do casal de lobistas Mauro Marcondes Machado e Cristina Mautoni, também denunciados, a pretexto de influenciar a prorrogação, pelo governo, de incentivos fiscais a montadoras de veículos e a compra dos caças Gripen, da sueca Saab, por US$ 5,4 bilhões. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo em série de reportagens publicada em 2015.



"Designo o dia 20.02.2018 (terça-feira) para o interrogatório de Luiz Inácio Lula da Silva (às 10 horas), de Mauro Marcondes Machado e Cristina Marcondes Mautoni Machado (às 14 horas) e de Luís Claudio Lula da Silva (16:30 horas), data que configura prazo superior ao fixado para o cumprimento das cartas rogatórias remetidas a outros países", determinou Vallisney.