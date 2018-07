Política Lula “só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir”, diz Ciro Em entrevista a rádio, candidato do PDT falou em “botar” juiz e promotor “na caixinha” e disse que estratégia do PT é nome escolhido por Lula

Em entrevista concedida ao programa Resenha, da TV Difusora, no Maranhão, no dia 16 deste mês, o candidato do PDT à Presidência da República nas eleições 2018, Ciro Gomes, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato, só teria chance de sair da cadeia se ele (Ciro) fosse eleito.“Só tem chance de sair da cadeia se a ...