Política Lula quer que PT evite bate-boca sobre temas "morais" e foque em assuntos econômicos Para o ex-presidente, governo de Jair Bolsonaro está usando discussões de comportamento como 'cortina de fumaça' para ações impopulares

Em conversa com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e com a presidente cassada Dilma Rousseff na quinta-feira, 3, em Curitiba, onde cumpre pena, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo Jair Bolsonaro está usando temas morais ou de comportamento como cortina de fumaça para ações impopulares nas áreas econômica e...