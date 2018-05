Política Lula perde benefícios de ex-presidente, decide juiz A decisão judicial foi divulgada pelo Núcleo de Comunicação Social da Justiça Federal em São Paulo

O juiz federal Haroldo Nader, da 6ª Vara de Campinas (SP), acolheu tutela de urgência em ação popular e mandou cortar "todas as benesses" a Luiz Inácio Lula da Silva, como ex-presidente (2003/2010). O argumento central do magistrado é que na prisão da Lava Jato, em Curitiba, o petista estaria em melhores condições de segurança do que quando em liberdade. "O ex-p...